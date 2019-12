Marani: “Il Milan ieri è sceso in campo molle”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto Matteo Marani. Il giornalista ha commentato così la sconfitta del Milan contro l’Atalanta per 5 a 0. Ecco le sue parole: “Pioli non ha particolari responsabilità e forse non ne aveva nemmeno Giampaolo. Gattuso era stato bravo a nascondere i problemi del Milan. In una squadra, la cosa più importante è la società. Io non capisco come i giocatori possano scendere in campo come hanno fatto ieri quelli del Milan. Non si può andare in campo così a Bergamo contro una squadra come l’Atalanta. Il Milan è sceso in campo troppo molle. Il Milan non è guarito, continua ad avere il problema del gol, solo quattro squadre hanno segnato meno dei rossoneri. Ieri ho avuto l’impressione che il Milan sia andato in campo un po’ distratto, l’Atalanta andava il doppio“.

