Marani: “Ibra? La trattativa ha subìto un’accelerata dopo Bergamo”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Matteo Marani il quale ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole: “Ad un certo punto credevo che le parti si fossero allontanate. La mia impressione è che la caduta di Bergamo dei rossoneri abbia accelerato quest’operazione. Senza quella sconfitta probabilmente non ci sarebbe stata quest’accelerata. Il Milan caratterialmente e mentalmente si è fatto travolgere dall’Atalanta. Come è entrato il Milan in campo a Bergamo ha dato l’ultima accelerata, quella decisiva“.