Mancini come Mattarella: gli auguri al popolo italiano e l’auspicio per l’anno dell’Europeo…

MILANO – Giungono puntuali ogni anno gli auguri di buona fine ed inizio di Roberto Mancini. Questa volta con una responsabilità in più rispetto al solito, in quanto non solo il tecnico ex Inter siede sulla panchina della nostra Nazionale, ma vivrà proprio quest’anno gli Europei 2020, che tanto come italiani abbiamo atteso dopo la tremenda delusione mondiale. Questo è stato il post che il nostro Commissario Tecnico ha “dedicato” agli italiani, auspicandosi fortune nel nuovo anno e che il 2020 sia, sotto l’aspetto dei risultati per la Nazionale, simile al 2019.