MILANO – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha pubblicato un messaggio commovente sul proprio profilo ufficiale Instagram per ricordare Kobe Bryant, ex cestista e grande tifoso milanista scomparso nelle scorse ore dopo un incidente con il suo elicottero. Queste sono state le sue parole, unite ad una vecchia foto dei due ritratti abbracciati e sorridenti: “Riposa in pace Kobe. Le leggende non muoiono mai”.