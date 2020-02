Maldini: “Bisogna andare a vedere se sul rigore ci sono indicazioni date nei casi come il nostro…”

MILANO – Paolo Maldini è intervenuto dopo Milan-Juventus. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Siamo soddisfatti della prestazione, grandissima partita. Meritavamo la vittoria, ma contro una squadra come la Juventus di grande qualità può succedere. Delusi per il risultato, ma negli occhi rimane la prestazione. Bisogna andare a vedere se sul rigore ci sono indicazioni date nei casi come il nostro. Dopo una partita del genere preferisco non parlare dell’arbitro, ma soffermarmi sulla prestazione della squadra”.