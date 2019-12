Maifredi: “Giampaolo? Non darei molte colpe a lui per la situazione del Milan…”

MILANO – L’ex tecnico Gigi Maifredi ha detto la sua su Giampaolo e Pioli ai microfoni di Radio Sportiva: “Giampaolo? Non darei molte colpe a lui per la situazione del Milan, Pioli sta più o meno ottenendo gli stessi risultati”. I dati mostrano infatti come con Giampaolo aveva salutato con 9 punti in 7 partite (media di 1,28 a match); Pioli dopo 10 gare ha collezionato 12 punti, per una media di 1,2. Un dato che spiega come il Milan non abbia svoltato come si sarebbe aspettata la dirigenza