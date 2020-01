Lodetti: “Al Milan mancano giocatori che si prendano le responsabilità”

MILANO – Durante il programma radiofonico “Tutti Convocati”, in onda sulle frequenze di “Radio 24“, è intervenuto Giovanni Lodetti per commentare il momento dei rossoneri. Ecco le parole dell’ex centrocampista rossonero: “Non si sa perché questa squadra sia stata impostata così, mancano giocatori che si prendano le responsabilità. Non c’è nessuno che nei momenti cruciali sappia prendere la squadra per mano, si subisce troppo. Le grandi società hanno bisogno dei grandi giocatori“.