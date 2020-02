MILANO – Il Milan ha guardato con molta attenzione alla partita delle 12.30 tra Udinese ed Hellas Verona. I veneti, con il pareggio odierno per 0 a 0, si sono portati a ben 35 punti in classifica, ovvero 3 punti in più dei rossoneri che giocheranno solamente domani sera contro il Torino.

