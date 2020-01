L’ex rossonero Bertolacci richiesto dal Genoa

MILANO – L’asse di mercato tra Genoa e Sampdoria è molto calda nelle ultime ore. Infatti i Grifoni hanno chiesto informazioni su Andrea Bertolacci. L’ex rossonero, che ha il contratto in scadenza a giugno, è arrivato nel club doriano da svincolato. Il club di Ferrero ha già avviato i contatti per rinnovarlo ma la chiamata dei rossoblu è forte, anche perché Bertolacci con il club di Preziosi ha già vissuto due periodi: il primo dal 2012 al 2015, il secondo dal 2017 al 2018. Per convincere la dirigenza doriana, che chiede 14 milioni, il Genoa sarebbe disposto ad offrire Gianluca Caprari.