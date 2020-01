L’Equipe – Kalulu piace al Milan, ma il Siviglia….

MILANO – Il terzino destro del Lione U19 Pierre Kalulu è nelle mire del Milan. A riportare la notizia il quotidiano francese “L’Equipe” che sottolinea come Maldini e Boban siano intenzioni ad ingaggiarlo quest’estate quando sarà a parametro zero. Il Lione dal canto proverà a rinnovare il contratto al giovane francese, apprezzato soprattutto per la sua duttilità, e promettendogli più spazio in prima squadra, che fin’ora non ha avuto. Su Kalulu, oltre ai rossoneri, anche il Siviglia.