Legrottaglie: “Quando Ibra mi disse che lui faceva vincere i campionati, no Gesù”

MILANO – Dalle colonne de “Il Corriere dello Sport” è intervenuto l’ex difensore rossonero Nicola Legrottaglie. L’ex Milan ha rivelato un aneddoto su Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadro in rossonero nel 2011: “Un professionista esemplare. Ecco, alla Juve per quanto fossimo uniti, si capiva che era ancora un ragazzo. Quando l’ho ritrovato al Milan aveva già alle spalle tanti successi, sempre a modo suo ma era un vero leader perché non è mai stato uno da consigli o spiegazioni. Lui giudicava tutto ciò che facevi, poi ti diceva bravo o ti rimproverava. E sapeva di essere il più forte di tutti. Io in quegli anni avevo già avuto la mia conversione, lui un giorno mi disse: “Nicola, ricordati che però i campionati non te li fa vincere Gesù, quelli te li faccio vincere io”. Ecco, era solo una battuta che ancora oggi mi fa sorridere, ma che spiega bene chi è Zlatan“.