Le pagelle di Tiziano Crudeli – Rebic tarantolato, solito Paquetà

Le pagelle di Tiziano Crudeli –

Donnarumma – VOTO 6

Gli interventi di Donnarumma, nell’arco dei 90 minuti, si contano sulle dita di una mano soprattutto per demerito degli avversari.

Calabria – VOTO 6.5

Il terzino spinge senza lasciare mai il buco in difesa.

Kjaer – VOTO 6

Lascia il campo al minuto 42 per infortunio. Buona prova per il danese che gli vale la sufficienza (Dal 42′ Gabbia – Entra a freddo al posto di Kjaer. Buona prova all’esordio assoluto per il classe ’99. Attenzione e concentrazione: un’arma in più per Pioli VOTO – 6.5)

Romagnoli – VOTO 6.5

Prestazione autorevole, dopo un periodo non eccellente. Pochi fronzoli e tanta sostanza. Forse è presto per sapere se è tornato ai suoi livelli ma i segnali di ripresa ci sono tutti.

Theo Hernandez – VOTO 6

Il francese nel primo tempo è il padrone assoluto della fascia sinistra, ma spesso l’ex Real Madrid è troppo innamorato del pallone. Prova comunque sufficiente.

Castillejo – VOTO 6.5

Lo spagnolo è in fiducia, prova la giocata e spesso gli riesce. Un nuovo giocatore rispetto a inizio anno. E’ suo l’assist per il gol del vantaggio rossonero. Il numero 7 serve poi un’ottima palla per Ibra che illude tutti e spreca un gol. Si spegne alla distanza

Kessiè – VOTO 5

L’ex Atalanta è molto lento e soprattutto l’ivoriano cammina in mezzo in campo senza una posizione vera e propria in campo. Il centrocampo a due non esalta le sue caratteristiche.

Bennacer – VOTO 6.5

Ancora un’ammonizione (l’undicesima stagionale). Decisamente troppe per un regista. L’ex Empoli gioca comunque una buona partita con passaggi precisi e puntuali.

Rebic – VOTO 7

In telecronaca lo definiscono “Tarantolato”. Sulla fascia sinistra è ovunque. In questo momento è il giocatore più in forma del Milan e il miglior marcatore stagionale. ( Dal 87′ Rafael Leao: s.v.)

Paquetà – VOTO 5.5

Chi non muore si rivede. Oggi impiegato al posto di Calhanoglu e il brasiliano si fa notare in fase di pressing ma in fase di attacco ha ancora parecchie lacune. Una sufficienza di incoraggiamento sfiorata. (dal 68′ Bonaventura – Entra con personalità. Sfiora il gol e porta calma e freschezza a un reparto esaurito)

Ibrahimovic – VOTO 6

L’illusione del gol ha lasciato tutti senza fiato. Lo svedese non sta benissimo ma la sola presenza in attacco ha fatto rinascere Rebic.

