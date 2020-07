Le pagelle di Sampdoria-Milan: Ibra è un Dio, rossoneri in Paradiso

DONNARUMMA 7,5 Altro rigore parato. Ora testa al rinnovo. Ci sarà da discutere poco ma bisogna farlo sempre quando c’è di mezzo Raiola.

CALABRIA 6 Di fronte ha quello che sta meglio di tutta la Sampdoria. Ma anche contro Augello riesci a limitare i danni.

(17’ st Castillejo 6: Altri minuti importanti.)

KJAER 6,5 Dai suoi piedi parte tutto. Un giocatore utilissimo e non solo per fare panchina al di là del calcio di rigore procurato GABBIA 7 Un altro bel prodottino del vivavio rossonero. Ben fatto!

THEO HERNANDEZ 6,5 Ci prova sempre, anche a Genova. Davanti è imprendibile, dietro ha sempre qualche difetto di fabbrica…

BENNACER 6 Gioca con il righello. Mai un passaggio più lungo di dieci metri. Ma sempre presente.

KESSIE 6 Non c’è battaglia in mezzo al campo e allora va a cercare fortuna anche in mezzo al campo

(34′ st Biglia ng)

SAELEMAEKERS 6 Il ragazzino è bravo ma può crescere ancora. Pioli lo sa e continua a richiamarlo, a chiedergli di dare di più

CALHANOGLU 7,5 Il profumo di rinnovo gli fa bene, meglio di una giornata al mare. Fa tutto bene, anzi benissimo. E segna ancora.

(17′ st Bonaventura 6:Pioli lo chiama, lui risponde presente )

REBIC 6,5 La pennellata di Ante è da vero artista. Il resto è classe. Ma quanto nervosismo. Pioli lo toglie per questo?

(1’ st Rafael Leao 6: L’unica nota stonata del Milan in versione marinara. Segna un gol ma ancora una volta inutile)

IBRAHIMOVIC 8 Vola in cielo e manda il Milan in Paradiso. Due reti e un assist. Devastante.

(34′ st Pauqetà ng)