Lazio-Verona: ecco le scelte dei due tecnici

MILANO – Dopo più di un mese e mezzo si potrà (finalmente) concludere la 17a giornata di Serie A visto che questa sera si affronteranno Lazio e Verona. Il match, che era previsto per il 22 dicembre, non si giocò per gli impegni dei capitolini in Supercoppa Italiana. In caso di vittoria i ragazzi di Inzaghi salirebbero al secondo posto superando l’Inter. Ecco le scelte dei due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

All.Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Lazovic, Veloso, Pessina, Faraoni; Zaccagni, Borini; Verre.

All.Juric