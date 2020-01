MILANO – La Fiorentina nelle ultime ore ha provato a prendere Diego Laxalt. L’ex Genoa in questo momento è di proprietà del Milan ma in prestito al Torino. La viola avrebbe, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com“, avrebbe trovato l’accordo sia con i granata sia con i rossoneri ma non l’uruguaiano che quindi terminerà la stagione con il Toro.