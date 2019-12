La Repubblica – Arnault fa sul serio: pronti 975 milioni

MILANO – “La Repubblica” nella sua edizione odierna riporta come l’imprenditore francese Bernard Arnault sarebbe intenzionato a comprare il Milan, facendo recapitare sulla scrivania di Paul Singer, il fondatore del gruppo Elliott, un’offerta da 975 milioni per rilevare la società di via Aldo Rossi. Se davvero il proprietario del gruppo del lusso LVMH dovesse affondare il colpo si avrebbe la dimostrazione di come Arnault voglia davvero investire nel mondo del pallone. E lo farebbe comprando uno dei club più rinomati al mondo.