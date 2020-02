La Nazione – Ribery in campo contro il Milan?

MILANO – Il francese Franck Ribery, dopo un ottimo avvio di stagione, è stato costretto a fermarsi per un lungo periodo per un’infortunio alla caviglia. L’ex Bayern Monaco è lontano dai campi da gioco oramai da due mesi, ma il suo rientro è prossimo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano “La Nazione”, Ribery avrebbe ricominciato la riabilitazione e potrebbe rientrare in gruppo già nei prossimi giorni. La speranza di Iachini è quella di poter averlo averlo a disposizione per la sfida contro il Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live