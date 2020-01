La 21 per Ibrahimovic? Non è una novità. Ecco la foto

MILANO – Ibrahimovic, come annunciato dal profilo social del Milan, indosserà in questa sua nuova avventura rossonera la maglia numero 21. Non una novità per lo svedese visto che in passato Ibra ha già indossato questo numero durante il Mondiale del 2002 in Corea del Sud e Giappone, durante il quale giocò 2 partite: una contro l’Argentina, nella fase a gironi, e una contro il Senegal negli ottavi. E proprio contro I Leoni della Teranga i gialloblu vennero eliminati dal golden goal di Camara. Ecco la foto di Ibrahimovic con la maglia numero 21: