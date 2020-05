Inzaghi ribadisce: “Siamo pronti a ricominciare, abbiamo il dovere di provarci”

MILANO – L’ex bomber rossonero Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘OttoChannel’, ribadendo il suo desiderio che si ricominci a giocare: “Per noi l’importante è la salute. Speriamo che il periodo brutto sia alle spalle, vogliamo rivedere la luce e ritornare al più presto perché ci è mancato tutto. Il calcio ha il diritto e il dovere di riprendere. Gli operai sono tornati al lavoro, se uno dovesse ammalarsi non verrà bloccata tutta la fabbrica. Occorre trovare la soluzione migliore perché abbiamo giocato ventotto partite. Il calcio è la terza industria del Paese, ci lavorano circa 200.000 persone e proprio per questo abbiamo il diritto di provare a ripartire. Ad un certo punto purtroppo si è cercato di mettere la gente contro il calcio, questo mi è sembrato assurdo. Siamo pronti a tutto pur di finire questa stagione, dobbiamo provarci, anche perché l’eventuale cristallizzazione della classifica comporterebbe tanti ricorsi che influenzerebbero anche il prossimo campionato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...