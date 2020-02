Il Milan sfida la Roma per un terzino tedesco

MILANO – E’ sfida tra Roma e Milan per un terzino destro tedesco. A riportare la notizia è la redazione di “TuttoMercatoWeb.com”. Il giocatore in questione è Jeremy Toljan, giocatore in prestito al Sassuolo di De Zerbi ma di proprietà del Borussia Dortmund. Il club emiliano a fine stagione potrebbe esercitare il diritto di riscatto per poi cederlo al miglior offerente. Toljan è una delle rivelazioni dei neroverdi e potrebbe essere il giusto rinforzo per entrambe le formazioni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live