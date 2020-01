MILANO – Nuova e seconda giornata di Milan per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dimostrato subito grande voglia, facendo aumentare l’entusiasmo fra i tifosi, accorsi in massa per accoglierlo di nuovo al Milan. Il club rossonero, con un post su Twitter, ha postato alcune delle foto più significative della giornata del centravanti: “Bentornato, Ibra”.