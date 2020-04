Il Milan ci prova: Krunic alla Sampdoria per Ronaldo Vieira

Tra i flop di stagione c’è anche Rade Krunic. Il 26 enne centrocampista bosniaco, arrivato in estate dall’Empoli retrocesso, lascerà il Milan. Non ci sono dubbi. Ivan Gazidis sembra già essere al lavoro per trovare una soluzione che permetta alla società di Via Aldo Rossi di non perdere del tutto il suo investimento, anzi se possibile valorizzarlo.

Si cerca uno scambio, uno di quelli che a bilancio possa portare un vantaggio. Krunic alla Sampdoria, Ronaldo Vieira al Milan con un conguaglio o bonus, tutto ancora da mettere nero su bianco, a favore della società di Massimo Ferrero è al momento una suggestione di mercato, un sondaggio, una richiesta di informazioni.

Ronaldo Vieira, arrivato a Genova due stagioni fa, dopo l’addio di Dennis Praet (anche lui corteggiato un estate fa dai rossoneri) ha trovato un posto da titolare fisso. E a San Siro, proprio contro il MIlan ha fatto una grande partita lì in mezzo al campo. L’ha fatta contro Krunic schierato per 85 minuti, prima di essere mandato sotto la doccia da Pioli.

Il 21enne inglese, arrivato dal Leeds United, ha giocato 21 gare per 1503′ nella doppia gestione Di Francesco-Ranieri. Nessuna rete e un solo assist. Questo il suo attuale score.

Ronaldo Vieira è uno di quei giovani interessanti su cui la Sampdoria punta a realizzare la sua plusvalenza salva bilancio. Pagato meno di 10 milioni di euro, Massimo Ferrero, avrebbe voluto un assegno da 20, 25 milioni di euro. Ma l’annata sfortunata, la svalutazione coronavirus potrebbe agevolare un affare che porterebbe comunque una plusvalenza in casa Sampdoria, anche se non di 10 milioni.

Via Vieira, dentro Krunic più un paio di milioni che potrebbero accontentare il numero uno di Corte Lambruschini e perchè no anche i dirigenti di Via Aldo Rossi in Milano…