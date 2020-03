Il CIO non si arrende: “No al rinvio delle Olimpiadi”

MILANO – Attraverso un comunicato ufficiale, il CIO ha fatto sapere che nonostante l’emergenza Coronavirus, che ormai riguarda tutto il Pianeta, per il momento non ha intenzione di rinviare le Olimpiadi in programma a Tokyo fra luglio e agosto: “L’emergenza legata al virus COVID-19 sta influenzando i preparativi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e sta cambiando di giorno in giorno. Il CIO rimane pienamente impegnato nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e, con più di quattro mesi prima dei Giochi, non crede sia necessario prendere decisioni drastiche in questa fase. E che qualsiasi speculazione in questo momento sarebbe controproducente. Il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel miglior modo possibile”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...