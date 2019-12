Ielpo: “Mi sembra che ora Piatek stia bene in campo”

Piatek è un osso duro

MILANO – Mario Ielpo è un ex portiere del Milan che ha indossato la maglia rossonera per tre anni. Ha risposto ad alcune domande di MilanNews.it tra cui quella di esprimere il proprio parere sul periodo che sta attraversando Piatek.

Ielpo dice che secondo lui il giocatore è sulla strada giusta e che se trovasse il gol su azione allora si sbloccherebbe definitivamente. Queste le sue parole: “Si vede che c’è una grande crescita dal punto di vista fisico del giocatore, rispetto ad inizio stagione. Portiere e attaccante psicologicamente vanno a braccetto, perchè hanno le pressioni maggiori in una squadra di calcio. Il percorso funziona così: tu vai in difficoltà, di solito poi per uscirne devi trovare la miglior condizione atletica, ciò ti permette di avere qualche soddisfazione piano piano e così torna una condizione psico fisica al massimo livello. A quel punto poi ti sblocchi e ritorni al massimo delle tue potenzialità. Mi sembra che Piatek abbia ritrovato la brillantezza fisica, ma non ancora quella psicologica. Servirebbe un gol su azione per sbloccarsi definitivamente, però mi sembra che adesso Kris stia bene in campo. Ad inizio dell’anno veniva ripreso facilmente in velocità, adesso invece è un osso duro“.