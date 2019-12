Ibrahimovic, un nuovo numero di maglia

MILANO – Poco prima dell’ufficialità di Zlatan Ibrahimovic molti tifosi si interrogavano su quale numero avrebbe indossato lo svedese. In passato l’ex Barcellona ne ha indossati di vari. Durante la sua prima esperienza in rossonero aveva la numero 11, che oggi appartiene a Borini. In America la 9 che avuto, in parte, anche al Manchester United prima di avere la numero 10, lo stesso che ha indossato in Francia dove aver esordito con il numero 18. Il numero 9 lo ha accompagnato durante le esperienze al Barcellona, alla Juventus e all’Ajax. In bianconero lo svedese ha indossato anche la numero 49. Tranne questo per ultimo numero, gli altri hanno tutti un proprietario: come già detto Borini ha la 11, ma l’ex Liverpool potrebbe cambiare aria presto. La 10 è di Calhanoglu, la 8 di Suso e la numero 9 di Piatek. Secondo quanto riportato da Sky Sport Ibrahimovic potrebbe indossare la numero 21, appartenuta a Pirlo.