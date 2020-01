Ibrahimovic, contratto firmato e scelto numero di maglia

MILANO – E’ l’Ibra-Day in casa Milan, il giorno del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha appena firmato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi per sei mesi con opzione di rinnovo in caso di raggiungimenti di alcuni obiettivi personali. Alla firma era presente tutta la dirigenza. Tra l’altro il profilo social del club ha annunciato con un video su Twitter il nuovo numero di maglia di Ibrahimovic: la numero 21 che, in passato, è appartenuta ad Andrea Pirlo.