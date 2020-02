Ibrahimovic a rischio per il derby: la situazione aggiornata

MILANO – Il Milan spera di recuperare Zlatan Ibrahimovic per una delle partite più importanti dell’anno. Ibra non si è allenato in campo con il resto dei compagni. Un primo campanello d’allarme? Non proprio. La scelta di non unirsi al gruppo è maturata nelle ore precedenti e il vento freddo che ieri soffiava su Milanello è stata una delle cause non preventivabili. Zlatan ha così iniziato e concluso il suo allenamento “interno” in compagnia degli altri reduci da influenza, Kjaer e Conti. A Milanello c’è ottimismo per avere Zlatan in campo contro l’Inter domenica sera, e la conferma di ciò ci giunge anche da Boban.