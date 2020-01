Ibra in caso di gol non sarebbe il marcatore più vecchio del Milan

MILANO – Il Milan ha riabbracciato Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante del PSG e dei Los Angeles Galaxy nella giornata di ieri è tornato a vestire la maglia rossonera. I tifosi ora vogliono che lo svedese possa riportare in alto la squadra a suon di gol. In caso di una marcatura Ibra sarebbe il quinto marcatore più anziano della storia del club di via Aldo Rossi: superando nell’immediato Cafu (37 anni e 11 mesi). Anche Liedholm potrebbe essere superato visto che l’ultima rete il Barone la segnò a 38 anni e 5 mesi. Nella top tre ci sono Inzaghi (38 anni e 9 mesi), Maldini (39 anni e 9 mesi) e Costacurta (41 anni).