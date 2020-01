Ibra, ecco svelato il retroscena sul numero di maglia: “Ne ho parlato a mio figlio…”

MILANO – Intervistato in esclusiva da Milan TV, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo ritorno in rossonero. In particolar modo gli è stato chiesto il motivo della scelta del numero 21, pur tenendo presente che i “soliti” 9, 10 e 11 erano già occupati rispettivamente dal polacco Piatek, da Chalanoglu e da Fabio Borini.

Perché la numero 21? “Perché è il numero di mio figlio più grande, gli ho fatto vedere tutti i numeri disponibili e hanno scelto il 21. Il mio obiettivo ‘obiettivo è di aiutare il club, la squadra e migliorare la situazione. Individualmente voglio fare il meglio possibile”.