Iaria: “Soltanto con i rossoneri, l’Inter e la Juventus al top il calcio italiano può tornare grande…”

MILANO – Marco Iaria, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è stato ospite di ‘Stadio Aperto’ su TMW Radio. Qui riportato il suo pensiero sul livello economico della Serie A rispetto alla Premier: “Sono pessimista. Per cercare di tornare ai fasti di un tempo deve recuperare il Milan ai massimi livelli. Soltanto con i rossoneri, l’Inter e la Juventus al top il calcio italiano può riprendere la via della crescita come sistema. Poi si potrebbe aprire il discorso degli stadi e degli impianti”.