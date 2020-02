Guly: “La differenza tra Inter e Milan sono gli investimenti”

MILANO – L’ex giocatore di Inter e Milan Guly è intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva“. Il suo intervento al programma radiofonico però non ha fatto piacere ai tifosi rossoneri. Ecco il perché: “Differenza fra Inter e Milan? E’ un problema di investimenti, l’Inter ne sta facendo da anni il Milan invece è in difficoltà, poi il derby è diverso, ma sarà dura per i rossoneri. A Milanello e alla Pinetina mi trattano come a casa, lo stesso i tifosi, ho amici in entrambe le parti ed è una cosa che mi piace perché in Argentina sarebbe impossibile e dimostra una cultura sportiva più avanzata. Io spero che quest’anno l’Inter del mio amico Zanetti vinca lo scudetto ma è dura. Lautaro Martinez? È fortissimo, forse il miglior giovane argentino uscito negli ultimi anni: in un anno e mezzo si è già preso l’Inter, farà una grandissima carriera”.