MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato dell’impatto di Ibrahimovic nel Milan. Queste le sue parole: “Con l’arrivo di Ibra tanti giocatori hanno acquisito un’altra consapevolezza. Quando sta in campo mette in grande apprensione anche gli avversari perché nonostante l’età avanzate sa ancora fare le giocate”