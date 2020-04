Gravina tuona: “Se il Governo vuole fermare il campionato, ce lo imponga. Io non firmo lo stop”

MILANO – Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha fatto intendere come il governo sia orientato verso l’annullamento del campionato piuttosto che verso la ripresa. Alle sue parole hanno fatto eco uelle del viceministro della salute, Pierpaolo Sileri. Tuttavia, con alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, è arrivata la dura replica di Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio: “Io sto tutelando gli interessi di tutti, quindi, mi rifiuto di mettere la firma ad un blocco totale, salvo condizioni oggettive, relative alla salute dei tesserati, allenatori, staff tecnici e addetti ai lavori, ma qualcuno me lo deve dire in modo chiaro e mi deve impedire di andare avanti. Vi immaginate quanti contenziosi dovremmo affrontare in caso di stop? Chi viene promosso? Chi retrocede? Quali diritti andremo a calpestare? Tutti invocano il blocco, lo faccia il Governo, ce lo imponga, io rispetterò sempre le regole. Ogni giorno devo rintuzzare attacchi e la gente non capisce o fa finta di non capire. Ribadisco ancora una volta il concetto: io la firma su un blocco del campionato non la metterò“.

PIANO B IN CASO DI STOP – “Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C e D. Ma se esso deve far rima con ‘è finita’ , allora dico che finché sarò Presidente della Figc non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano“.