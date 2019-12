Gravina: “Campagna scimmie ha superato ogni limite”

La campagna antirazzista della Serie A

MILANO – Il problema del razzismo negli stadi è un tema purtroppo molto vivo in Italia; gli episodi spiacevoli a danni di giocatori sono stati diversi e le società hanno deciso di prendere dei provvedimenti. Uno degli argomenti di cui si discute di più in questi giorni è la campagna antirazzismo con delle scimmie come protagoniste.

Il presiedente della FIGC Gabriele Gravina pensa che con questa pubblicità progresso si sia oltrepassato il limite. Queste sono state le sue parole: “Campagna Serie A antirazzista? Le campagne pubblicitarie sono sempre esagerate per colpire le attenzioni. Questa però mi sembra che abbia superato un limite e ha esposto il calcio italiano a una serie di attacchi che non merita. Abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti da organismi internazionali su modalità, procedure ed eventuali responsabilità dei soggetti che hanno posto in essere questa campagna e noi risponderemo”.