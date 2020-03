Giordano: “L’Europeo andrebbe rinviato per terminare i campionati”

MILANO – Contattato da TMW Radio, Bruno Giordano, ex centravanti e allenatore, ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus: “Quello che si è fatto adesso nel mondo del calcio, si poteva fare prima. C’è stata troppa confusione. Con i nuovi calendari si pensava che potesse andare meglio e invece, dopo pochi giorni, si è cambiato di nuovo tutto. In Spagna per esempio hanno stabilito due giornate a porte chiuse. Abbiamo fatto scuola. Il futuro della stagione? Devono avere la precedenza i campionati. Se c’è una minima possibilità di portarli a termine, anche a porte chiuse, anche terminando a fine giugno e rinviando l’Europeo, si deve fare. Sono più importanti i campionati rispetto all’Europeo”.

