Ufficiale - Anche il Genoa posticipa la ripresa degli allenamenti
La ripresa degli allenamenti non si terrà più lunedì
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Prandelli resta alla guida del Grifone
Le parole dell'AD genoano
Il nuovo acquisto del Grifone
Le parole del DG genoano
L'analisi de Il Secolo XIX
Le parole di Mimmo Criscito
La meravigliosa fidanzata di Ocampos
I risultati della 20esima giornata della Serie A.
Il presidente della Figc Carlo Tavecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni. Leggiamole insieme.
Bertolacci, sul suo profilo Instagram, ha speso delle belle parole per Perin.
Dopo Milan-Cagliari ha parlato a Sky Sport Suso.