Gazidis parla con la squadra: Boban fuori dal progetto rossonero. Nessun contatto con Rangnick

MILANO – Secondo quanto riportato dall’ANSA, Ivan Gazidis avrebbe parlato alla squadra dopo la rifinitura che si è tenuta a San Siro. Un discorso durato circa 10 minuti nel quale l’ex dirigente dell’Arsenal avrebbe fatto il punto della situazione con i giocatori. Quel che emerge è che Boban è fuori dal progetto del Milan, massima fiducia in Pioli e che non c’è stato nessun contatto per Rangnick. Gazidis avrebbe poi ricordati ai calciatori che tutti saranno giudicati in base ai risultati e che nei prossimi giorni incontrerà sia Maldini sia Massara per definire il loro futuro.