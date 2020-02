Gazidis sul progetto Milan: “I tifosi non sono stupidi”

Dalla redazione de La Gazzetta dello Sport l’a.d. del Diavolo Ivan Gazidis rassicura il mister Pioli e afferma la volontà di continuare la collaborazione con il tecnico spegnendo le indiscrezioni su un prossimo arrivo di Rangnick. “Non parlo di tesserati altrui, ma dico che Stefano sta facendo un lavoro eccellente. E’ in pole position per il prossimo anno e non stiamo pensando ad altri allenatori adesso”, ha detto.

Nessuna incomprensione – Il dirigente cresciuto a Manchester ha poi ridimensionato le voci sulle presunte tensioni con il duo Boban – Maldini. “Non ci sono due anime del club”, ha ribadito. “C’è un solo Milan, con un progetto chiaro, sul quale tutti stanno lavorando. Non confondiamo il confronto con lo scontro. Se in una squadra bastasse il pensiero unico di una sola persona, non ci sarebbe bisogno delle altre”.

Esperienza e gioventù – Passando al capitolo rosa da schierare nella campagna 2020/2021, il 55enne ha sostenuto “Vogliamo talenti da far diventare top player con noi. Un mix di giovani e giocatori esperti. Come Ibra, che ha avuto un impatto straordinario anche dal punto di vista della leadership”.

Elliot e il futuro del Milan – Gazidis ha infine precisato come il progetto in atto a Milanello abbia una finalità precisa. “Per Elliot non è solo un investimento finanziario. Sappiamo tutti che ha un valore sociale. L’obiettivo è riportare il club là dove deve stare, ma senza rischiare altre crisi finanziarie ed esclusioni dalle coppe. Passo per passo, compatibilmente con il FFP. Squadra, struttura, ricavi e investimenti devono crescere insieme. I tifosi? Sanno cosa stiamo facendo e dove vogliamo arrivare. Servono lavoro, capacità e un po’ di pazienza”, ha concluso.