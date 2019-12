Gattuso vuole Ricardo Rodriguez al Napoli

MILANO – Nella giornata di ieri il Napoli è tornato alla vittoria, la prima di Gattuso. Ora con il campionato fermo per la pausa natalizia i partenopei dovranno pensare a come poter rinforzare la squadra. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Il Mattino” il tecnico calabrese avrebbe chiesto ad Aurelio de Laurentiis l’ingaggio di Ricardo Rodriguez. Ringhio, che lo ha allenato già al Milan, ora lo vorrebbe in questa nuova avventura. Il giornale sottolinea come però, ad oggi, non sia iniziata una vera e propria trattativa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live