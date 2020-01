MILANO – Umberto Gandini, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del momento in casa rossonera: “Guarigione del Milan? Non si può neanche dire che fosse malato, non era tutto da buttare via. Con Pioli si è assestato e adesso la squadra sta bene in campo, ha un’identità e se la gioca con tutti. A dirla tutta, non ci sono stati grandi banchi di prova…”.