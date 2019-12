Galliani: “E’ vero: ho chiamato Ibra per il Monza. Pensava a uno scherzo ma…”

MILANO – Durante la lunga intervista concessa da Adriano Galliani a “La Gazzetta dello Sport”, l’ex a.d. rossonero ha confermato che nei giorni scorsi ha provato ad ingaggiare Ibrahimovic per il suo Monza. Ecco le sue parole: “Verissimo. L’ho chiamato per proporgli un grande percorso insieme. Si è messo a ridere. Poi ha capito che non scherzavo e si è fatto serio: “Ehm, capo…”. Ha declinato l’invito e scelto il Milan, per cui va bene così. Ha scelto una soluzione che mi fa contento allo stesso modo”.