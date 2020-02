MILANO – Filippo Galli, con un passato importante nel settore giovanile rossonero, si è complimento su Instagram con Matteo Gabbia per il suo esordio in Serie A proprio nella sfida di ieri sera vinta per 1-0 contro il Torino di Longo. Queste le sue dichiarazioni: “Te lo sei guadagnato, con impegno, serietà’, determinazione, perseveranza…complimenti per l’esordio in A Matteo!”.