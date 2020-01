Gabbia tra la permanenza e le richieste di Parma e Samp

MILANO – Matteo Gabbia, giovane difensore del Milan classe ’99, potrebbe lasciare i rossoneri dopo l’arrivo di Simon Kjaer. Il centrale, che ha esordito in Coppa Italia contro la Spal, partirebbe in prestito per cercare più spazio: non a caso nelle ultime ore molti club di Serie A si sarebbero interessate a lui. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com” sia il Parma che la Sampdoria avrebbero chiamato Maldini e Boban per un prestito secco dell’Under 21. Per il momento non c’è ancora nulla, ma Gabbia e il suo entourage stanno valutando le scelte migliori per il futuro.