Figo: “Euro 2020 e Coronavirus? In primavera non sarà così efficace: dobbiamo aspettare”

MILANO – Sull’emergenza Coronavirus e sui pensieri dell’UEFA è intervenuto da Lisbona uno degli ambasciatori di Euro 2020 Luis Figo. Ecco cosa ha detto: “Il Coronavirus è una preoccupazione per la UEFA che in questo momento è in attesa delle decisioni degli organi competenti. E’ una preoccupazione per tutti noi, ma non dobbiamo pensare che sia un’epidemia. A Euro2020 mancano 3 mesi, si dice che quando arriverà la primavera il virus non sarà più così efficace. Per questo motivo serve solo aspettare“. A riportare le parole del lusitano “Mundo Deportivo“.