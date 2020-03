Extra Calcio – Coronavirus: La nota del Cio sulle prossime Olimpiadi

MILANO – Restano sempre in sospeso le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. L’emergenza Coronavirus sta mettendo a rischio anche la manifestazione sportiva, che si tiene ogni quattro anni. Poco fa, però, il Cio ha diramato una nuova nota ufficiale sulla delicata questione.

“Il CIO, in pieno coordinamento col comitato organizzatore di Tokyo, le autorità giapponesi e la città, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e sul suo impatto sui Giochi Olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il CIO intende portare a conclusione le discussioni entro le prossime quattro settimane. La cancellazione dei giochi non risolverà alcun problema, perciò non è all’ordine del giorno”

