Europa League – LASK-Manchester United: le formazioni ufficiali

MILANO – Si continua a giocare, nelle competizione europee, almeno fino al prossimo 17 marzo, giorno della riunione indetta dalla UEFA, per capire quali misure prendere difronte all’emergenza Coronavirus. Nel frattempo però alle 18:55, andrà in scena LASK-Manchester United, match valido per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League. Ecco le formazioni ufficiali.

LASK (3-4-3): Schlager; Ramsebner, Trauner, Frieser; Reiter, Holland, Michorl, Renner; Tetteh, Klauss, Ranftl.

Manchester United (4-3-3): Romero; Williams, Maguire, Bailly, Shaw; McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Mata, Ighalo, James.

