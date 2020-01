Estadio Deportivo – Dopo Ibrahimovic il Milan punta Draxler

MILANO – Julian Draxler non trova spazio al PSG e per questo motivo vuole cambiare aria già durante il mercato di gennaio. A rivelare la notizia è il quotidiano spagnolo “Estadio Deportivo” che sottolinea come sul 26enne tedesco ci siano molti club come il Siviglia, l’Herta Berlino, il Nizza, il Lione e il Milan. I rossoneri, dopo avere preso Ibrahimovic, sono pronti a giocarsi l’asso per assicurasi il centrocampista: Lucas Paquetà. I transalpini valutano Draxler intorno ai 25 milioni. Si lavora al momento sullo scambio tra le parti, escludendo però ogni forma di prestito. Se l’ex Wolfsburg dovesse arrivare a Milano, Pioli avrebbe il partner d’attacco ideale per Ibrahimovic.