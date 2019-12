ESCLUSIVA IlMilanista, Lodetti: “Milan torna in alto con Bonaventura, boccio così il mercato estivo…”

MILANO – Giovanni Lodetti, ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, campione europeo con la nazionale italiana nel 1968 ha parlato ai nostri microfoni di alcune situazioni inerenti al mondo Milan. Su tutte Bonaventura, un bilancio sul mercato estivo e il futuro di alcuni degli uomini simbolo del club rossonero. Ecco le sue parole:

SUL RITORNO DI BONAVENTURA – Bonaventura è un grande giocatore, determinante ed unico. Certo, purtroppo il suo rendimento è condizionato dalla condizione fisica. Lo definisco come un giocatore che “sembra che non ci sia, ma c’è sempre”. E’ uno di quelli che il suo apporto lo dà, sempre e comunque. Poi è decisivo anche in zona gol, quindi anche per la Nazionale, se continua così, potrebbe tornare utile.

SUL FUTURO DEL MILAN – Se la squadra comincia a prendere la fisionomia, tutto può tornare a girare bene e anche un giocatore come Piatek può tornare quello dei primi 6 mesi dello scorso anno a Genoa. Pioli ha intrapreso una filosofia della calma. Sta cercando di costruire una visione di gioco diversa, fondata sulla pazienza e i risultati sembrano star arrivando. Vediamo se questa filosofia gli darà ragione anche in futuro.

SUI RISULTATI DEI NUOVI ACQUISTI – Dal punto di vista del rendimento, non è stato quello che tutti si aspettavano. Certo, è stato un pò tutto il Milan che non ha girato che non ha dato una mano ai nuovi acquisti. Questi hanno pagato in maniera troppo pesante il fatto che la squadra intera non abbia reso. Non promuovo affatto il mercato estivo del Milano, la situazione di classifica parla da sé. Anche se vinci due partite di fila e poi ne perdi una, sei punto e a capo. La situazione quindi è molto delicata.