ESCLUSIVA – Borini ha chiesto la cessione a gennaio: Crystal Palace e Genoa alla finestra

Di ram M.

MILANO – Ci avviciniamo a grandi falcate al primo giro di boa, con il Milan che occupa una posizione in classifica non all’altezza delle aspettative d’inizio anno. S’interverrà sul mercato, per cercare di migliorare la rosa e puntellare i reparti più bisognosi di aggiustamenti. Ma prima di pensare alle entrate, occorrerà sistemare il mercato in uscita. Sì, perchè sono diversi i giocatori che hanno le valigie pronte e che partiranno – con ogni probabilità – già a gennaio. Come Fabio Borini, che se con Gianpaolo sembrava aver riconquistato il campo, con Pioli, invece, sembra scalato nelle gerarchie diventando una seconda/terza scelta. Ragione per la quale, a gennaio, il giocatore saluterà. L’ex Roma, infatti, stando alle indiscrezioni esclusive raccolte dalla redazione de Il Milanista, sarà il primo indiziato a lasciare Milano. Il suo agente, Roberto De Fanti, si sta muovendo per trovargli un’altra destinazione. In Italia interessa molto al Genoa, in Premier, invece, è forte il pressing del Crystal Palace. Il giocatore, infatti, non trovando molto spazio e fiducia da parte del neo tecnico Pioli, avrebbe chiesto espressamente di essere ceduto a gennaio e di non attendere la scadenza di contratto a giugno. I prossimi giorni saranno caldissimi. La certezza, al momento, è che Borini lascerà il Milan con la prima finestra di mercato.