Eranio: “Milan? Con la Viola doveva rimboccarsi le maniche, invece…”

MILANO – Stefano Eranio ha parlato a proposito del match di sabato sera tra Milan e Fiorentina: “Quando una squadra rimane in 10 deve rimboccarsi le maniche, soprattutto per una squadra giovane. Lì si è persa un po di mano la gestione e l’equilibrio di squadra. In certi momenti sarebbe meglio gestire la partita in maniera diversa. Ci sono occasioni che non concepisco: la regola sulla mano di Ibra va eliminata e il sul rigore della Fiorentina si è parlato di “palla sfiorata” quando l’arbitro non è neanche andato al Var.”